Многодетным семья с детьми-инвалидами во Владимирской области разрешили получать земельные участки бесплатно, независимо от условий

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:16:07+03:00

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На январском заседании Законодательного Собрания в первом чтении был принят закон, предусматривающий бесплатное обеспечение земельными участками под строительство жилья семей с детьми-инвалидами.

В итоге было предложено предоставить дополнительную меру соцподдержки двум категориям семей с детьми-инвалидами: многодетным и тем, кому участок уже выделен по федеральному закону. Что касается многодетных семей, то по новому закону им будет предоставлен участок с единственным условием - постоянное проживание на территории области не менее трех лет. Имущественное положение и обеспеченность жильем не учитываются.

Еще одна категория, получившая право бесплатно оформить участок в собственность - семьи с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, получившие по федеральному закону землю под ИЖС или ведение подсобного хозяйства и уже построившие там дом. Важное условие - это жилье должно принадлежать на праве общей долевой собственности всем членам семьи.

Закон принят в первом чтении, чтобы еще раз услышать мнение муниципалитетов о нем. Внести поправки можно до 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU