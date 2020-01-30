2020-01-30T11:31:07+03:00
Происшествия

Во владимирской колонии №2 заключенных пытались вовлечь в террористическую организацию

Теперь ему могут увеличить срок
Алексей СУХОВ
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В исправительной колонии №2 во Владимирской области один из заключенных пытался вовлечь сокамерников в запрещенную в России террористическую организацию.

Как сообщает УФСБ России по Владимирской области, 33-летний мужчина, приверженец радикального ислама в августе 2019 года оказался в ИК-2. Туда он попал будучи обвиненным в содействии террористической деятельности. Но оказавшись за решеткой, тот не прекратил свою деятельность. Прости теперь вербовать в "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена на территории России) он начал тех, кто содержался в указанном исправительном учреждении. По данным ФСБ, завербованные после освобождения должны были начать заниматься терроризмом.

Следственное отделение УФСБ России по Владимирской области возбудило в отношении мужчины еще одно уголовное дело. По той же статье, по которой он уже был осужден. До этого ему дали 9 лет колонии строгого режима. В январе 2020 года рассматривалась апелляция от осужденного, но Верховный суд РФ приговор Московского окружного военного суда оставил без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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