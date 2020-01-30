Крупная сеть магазинов во Владимирской области рискует завезти в регион опасных насекомых
На днях управление Россельхознадзора по Владимирской области проверило одну из крупнейших торговых сетей города Владимира.
В результате внеплановой проверки выяснилось, что в сети не проводили обследования помещений, которые используются для приемки, хранения и реализации подкарантинной продукции импортного и отечественного происхождения. Между тем, с овощами и фруктами могут быть ввезены многоядная муха-горбатка, коричнево-мраморный клоп, азиатская ягодная дрозофила и другие насекомые, которые могут нанести вред не только растениям, но и здоровью человека.
Владельцам сети уже выписали протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Там уже обещали в дальнейшем следить за тем, чтобы никаких насекомых во Владимир не попало.
ИСТОЧНИК KP.RU