Во Владимире пьяный папаша напал на фельдшеров скорой помощи
Инцидент произошел вечером 28 января. Родители вызвали скорую своему 10-летнему сыну, у которого поднялась высокая температура. К мальчику приехали двое фельдшеров- обе женщины. Их встретил папаша в состоянии алкогольного опьянения. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, мужчина начал вести себя грубо, и даже стал угрожать медикам физической расправой. Дебошир разбил молотком медицинский кейс. Женщины выбежали на улицу и вызвали полицейских. Правоохранители приехали и забрали мужчину. Выяснилось, что мама 10-летнего мальчика была тоже в состоянии алкогольного опьянения. Из-за «нездоровой» обстановке в семье ребенка решено было госпитализировать.
ИСТОЧНИК KP.RU