Гороховчанин сдал в ломбард телефон друга, пока тот спал

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:47:39+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителя. По данным УМВД, в октябре прошлого года он выпивал со знакомыми. Один из друзей положил телефон на стол и заснул. Гороховчанин забрал смартфон и ушел.

Когда друг проснулся и заметил, что телефона нет, пошел в полицию. Подозреваемого задержали быстро. Он не отрицал вину. Телефон успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Несмотря на то, что вор вернул деньги за телефон приятелю (если он еще ему приятель), его все равно будут судить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU