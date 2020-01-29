Гороховчанин сдал в ломбард телефон друга, пока тот спал
Мужчину осудят за кражу
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителя. По данным УМВД, в октябре прошлого года он выпивал со знакомыми. Один из друзей положил телефон на стол и заснул. Гороховчанин забрал смартфон и ушел.
Когда друг проснулся и заметил, что телефона нет, пошел в полицию. Подозреваемого задержали быстро. Он не отрицал вину. Телефон успел сдать в ломбард, а вырученные деньги потратил.
Несмотря на то, что вор вернул деньги за телефон приятелю (если он еще ему приятель), его все равно будут судить за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU