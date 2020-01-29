Экс-директора "Автоприбора" Алексея Мельникова снова отправили под домашний арест

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:05:27+03:00

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24 января 2020 году Владимирский областной суд определил новую меру пресечения владимирскому бизнесмену, экс-директору «Автоприбора» Алексею Мельникову. Его обвиняют в мошенничестве и растратах в особо крупном размере, в злоупотреблении полномочиями и за преднамеренном банкротство завода "Автоприбор". В итоге, его оправдали за злоупотребление полномочиями и банкротство, но вынесли обвинительный приговор за мошенничество и растраты: 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Позже, уже в декабре Фрунзенский районный суд вернул дело предпринимателя обратно в прокуратуру. Поводом возвращения дела послужили многочисленные ошибки в обвинительном приговоре. До 5 февраля 2020 года Мельников остается под стражей. Областной суд определил новую меру пресечения — экс-директор «Автоприбора» останется под домашнем арестом до 23 марта 2020 года. Дело Мельникова снова передали во Фрунзенский районный суд. Дата первого заседания по делу — пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU