Почему снежинки симметричные? Владимирцам расскажут на "Научном холодильнике"

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:32:53+03:00

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В четверг, 30 января, во Владимире пройдет очередная научно-просветительская акция Информационного центра по атомной энергии - ток-шоу "Научный холодильник". На нем представители разных областей знаний с научной точки зрения разберут то, чего владимирцы наконец дождались - снег.

Научный сотрудник лаборатории нанофотоники и наноплазмоники Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Антон Бурцев расскажет, почему снежинки всегда симметричные и отчего хрустит снег под ногами. Также эксперт разберёт такое понятие, как «снежинка Коха» (не путать с палочкой Коха).

Вредно ли есть снег, каковы физиологические основы закаливания организма и не опасно ли нырять в снег после бани, объяснят медики Алёна Осипова и Дмитрий Нечитайло. Оказывается, существует даже лечение снегом!

И самая вкусная часть - об истории возникновения мороженого расскажет управляющий кофейного бара «План Б» Дмитрий Баринов. После выступления эксперта предмет разбора можно будет попробовать.

Ток-шоу пройдет в кофейном баре «План Б» (ул. Большая Московская, д. 11, 3 этаж). Начало в 18:30. Участие бесплатное.

Справки по телефонам: 32-53-83, 32-67-22.

ИСТОЧНИК KP.RU