Александровец лег в больницу и лишился техники

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:53:09+03:00

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Житель Александрова лежал в больнице, а вернувшись домой, обнаружил, что из его комнаты в общежитии пропали телевизор, приставка и электрическая плитка, стоившие в общей сложности более восьми с половиной тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, задержать подозреваемого удалось быстро ,им оказался девятнадцатилетний местный житель. Парень рассказал, что узнав о болезни хозяина, решил поживиться и украл его вещи, а на следующий день похищенное он передал знакомому для продажи. Сейчас похищенную технику вернули хозяину, а молодому александровцу грозит срок за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU