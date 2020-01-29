В Суздале экс-начальница почтовой связи обвиняется в воровстве

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:37:44+03:00

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39-летняя суздальчанка обвиняется в совершении трех преступлений. В ходе расследования было установлено, что в 2018 году, жительница Суздаля, занимавшая должность начальника почтовой связи, имела свободный доступ к денежным средствам, которые предназначались пенсионерам. Из корыстных целей, эти деньги она присвоила себе. В общей сложности она украла у 14 пенсионеров денежные средства на сумму почти в 300 тысяч рублей. Ущерб, причиненный пенсионерам, был возмещен «Почтой России». Дело передано в Суздальский районный суд. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU