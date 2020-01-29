Во Владимире иностранец забил знакомого до смерти

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:26:53+03:00

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Кровавая трагедия произошла в начале мая прошлого года в одной из квартир на улице Усти-на-Лабе. Между уроженцем Казахстана и приятелем, выпивавшим вместе и уже успевшими опьянеть, вспыхнул конфликт. Приехавший из другой страны с силой несколько раз ударил знакомого по лицу, по голове, груди. В результате пострадавший мужчина тем же вечером умер в больнице скорой помощи от травматического отека головного мозга, развившегося в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Хотя нападавший вину так и не признал, Фрунзенский районный суд согласился с позицией прокуратуры. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, обвиняемый получил девять лет колонии строгого режима на девять лет. Потом виновного ждет еще год с ограничением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU