Предприниматель в Александрове заплатил двести тысяч за сорняки

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:56:07+03:00

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Еще в прошлом году при проверке специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили, что более десяти гектаров земли в Александровском районе заросли травой и кустарниками. Арендатор участка – ООО «ВладРегионРесурс» не ухаживал за участком ,предназначенным для сельского хозяйства. За административное правонарушение компанию оштрафовали на крупную сумму, а в конце января общество полностью заплатило штраф – двести тысяч рублей. Кроме того, теперь предприятию предстоит привести участок в порядок, выкорчевав кусты и деревья. Если этого не сделать в положенный срок, на компанию может быть наложен новый штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU