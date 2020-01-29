Восемь владимирцев, которые приехали из Китая, - под наблюдением Роспотребнадзора

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:06:04+03:00

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Восемь жителей Владимирской области прилетели из Китая в январе, за всеми наблюдают сотрудники регионального Роспотребнадзора. Напомним, вспышка неизвестного ранее вируса, который вызывает тяжелую пневмонию, началась в Китае еще в конце 2019 года. Число погибших от нового коронавируса в мире - 132 человека, заболевших - более шести тысяч. В России не зафиксирован ни один случай.

- По данным Ростуризма, в Китае отдыхали восемь жителей Владимирской области. Кто-то приехал 5 января, кто-то - на прошлой неделе. Инкубационный период у вируса - от трех до 14 дней. И у тех, кто приехал в начале января, он уже истек - значит, человек не болен. Все приезжие находятся у нас под наблюдением. Сейчас владимирских туристов в КНР нет, - сообщила Марина Колтунова, официальный представить Роспотребнадзора по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU