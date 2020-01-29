76 рабочих продолжают убирать снег во Владимире

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:28:05+03:00

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76 рабочих и 61 единица снегоуборочной техники продолжают убирать снег в городе. Сотрудники проводят обработку тротуаров противогололедными материалами, убирают снег с проезжей части, а также отчищают от снега и наледи остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, лестницы. Работы ведутся также и на второстепенных улицах. Кроме того, администрация города настоятельно просит автомобилистов, не парковать свои автомобили у бордюров — машины могут помешать снегоуборочной технике.

В случае некачественной уборки снега, жалобы можно направить по телефону горячей линии Центра управления городскими дорогами: 47-90-94 с 6:30 до 21:30; 8(960)721-49-49 — круглосуточно. По вопросам уборки придомовых территорий, следует обращаться в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU