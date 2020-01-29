Прокурор Владимирской области встретился с александровцами и обсудил свалку

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:36:48+03:00

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28 января прокурор Владимирской области провел прием граждан в Александровском районе. К Игорю Пантюшину обратились представители инициативной группы «Совет избирателей Александровского района», а также активисты-организаторы митинга по вопросу законности работы Александровской городской свалки твердых бытовых отходов возле деревни Машково.

По поступившим обращениям граждан района прокуратура взяла под свой контроль дело о свалке. В тот же день с целью проверки представители прокуратуры и специалисты управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской области отправились на полигон. В ходе осмотра территории свалки специалисты исследовали техническую документацию, проверили работу по устранению запахов, а также взяли объяснительные с должностных лиц, обслуживающие полигон. Дело остается на контроле у прокуратуры Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU