Владимирская мэрия получает по 50 жалоб в день на вывоз мусора

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:16:40+03:00

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28 января в администрации Владимира прошло очередное заседание рабочей группы по вывозу мусора. На нем перед депутатами и чиновниками отчиталась генеральный директор ООО «Биотехнологии» Янина Афонькина, Она рассказала, что с вывозом мусора в городе уже все нормально, график соблюдается, а в конце января, когда компания получит еще 2 мусоровоза, будет полностью восстановлен вывоз крупногабаритного мусора.

На это глава города Ольга Деева возразила, что мэрия и горсовет получает по 50 жалоб на вывоз мусора от жителей ежедневно. ООО «Биотехнологии» по-прежнему не справляется со своей работой. Кроме того, не восстановлен раздельный сбор мусора, до 1 января во Владимире было 350 контейнеров для него, а сейчас нет ни одного.

Янина Афонькина пообещала, что окончательно вывоз мусора во Владимире нормализуется до 5 февраля. Управляющие организации получат точные графики вывоза мусора не позднее 15-20 февраля, вывоз крупногабаритного мусора также наладят до 15 февраля.

Также обсудили перерасчет тарифа за вывоз мусора в январе, когда график во Владимире не соблюдался. Ольга Деева сообщила, что 24 января мэрия направила соответствующее обращение на имя губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

ИСТОЧНИК KP.RU