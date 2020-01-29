На Пекинке в районе Вязников открывается объездная дорога

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:33:10+03:00

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С 1 февраля движение по трассе М-7 в зоне строительства развязки на 300 км Пекинки в Вязниках переводится на объездную дорогу. Ее длина 750 метров. Движение транспорта на пересечении трассы М-7 «Волга» и региональной дороги, связывающей город Вязники и станцию Вязники, будет регулироваться светофором. Левых поворотов традиционно не будет, ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород планомерно от них избавляется. Проезд по перекрестку во всех направлениях будет возможен только прямо и направо. Чтобы развернуться в сторону Нижнего Новгорода, нужно будет будет проехать 5 километров через улицу Железнодорожная до на регулируемого перекрестка на 295 км трассы. В сторону Москвы левый поворот будет возможен на разворотной петле на 303 км.

Строительство двухуровневой транспортной развязки ведется с сентября 2019 года и завершится в декабре 2020 года. Она позволит развести потоки транзитного и городского транспорта, обеспечив сквозной проезд по федеральной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU