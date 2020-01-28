В Гусь-Хрустальном районе перевернулся микроавтобус с людьми
Водитель не справился с управлением
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Авария случилась 28 января около 5 часов вечера по дороге в Гусь-Хрустальный. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель микроавтобуса "Дукато" не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Сколько человек находилось в машине, не сообщается. Известно только, что четверо пассажиров отправлены на лечение домой.
ИСТОЧНИК KP.RU