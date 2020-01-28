2020-01-28T21:11:22+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном районе перевернулся микроавтобус с людьми

Водитель не справился с управлением
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария случилась 28 января около 5 часов вечера по дороге в Гусь-Хрустальный. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель микроавтобуса "Дукато" не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Сколько человек находилось в машине, не сообщается. Известно только, что четверо пассажиров отправлены на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гусь-Хрустальном районе перевернулся микроавтобус с людьми
Во Владимирской области будет больше газовых заправок
Куда жаловаться на проблемы с автобусами и троллейбусами
Владимирские спортсмены стали первыми в Сасово
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
На Студеной горе реанимобиль столкнулся с такси: пострадала фельдшер
В Радужном через интернет торговали дипломами и аттестатами
В Суздальском районе лже-прокурор вымогал деньги у руководителей «управляшек»
В Покрове в ночь на 29 января временно перекроют движение на трассе М-7
Коврочанина будут судить за уклонение от службы на протяжении 9 лет
Во Владимире неизвестные на «BMW» обчистили несколько супермаркетов и устроили ДТП
Подсолнечный жмых обошелся владимирскому предприятию в пять тысяч рублей
Муромская полиция поймала мужчин, укравших банки с солеными огурцами и картошку
Во Владимире МАЗ, груженный песком, сбил пенсионерку
В Кольчугинском районе накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков
Во Владимирской области выявлено уже 19 случаев гриппа
«Ростелеком» в 2019 году реализовал более 250 инвестиционных проектов во Владимирской области
Во Владимире в такси умер пенсионер