В Гусь-Хрустальном районе перевернулся микроавтобус с людьми

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:11:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась 28 января около 5 часов вечера по дороге в Гусь-Хрустальный. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель микроавтобуса "Дукато" не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Сколько человек находилось в машине, не сообщается. Известно только, что четверо пассажиров отправлены на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU