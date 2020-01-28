2020-01-28T16:07:08+03:00
Общество

Во Владимирской области будет больше газовых заправок

В ближайшие три года в строительство газовых заправок вложат 400 миллионов рублей
Александр Байков
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Министерство энергетики РФ предоставят 33 региону субсидии из федерального бюджета на переход на газомоторное топливо. В первую очередь этот переход затронет общественный транспорт и коммунальную технику. Также на эти средства построят газовые автозаправочные станции. За три года должны построить 10 таких заправок во Владимирской области. На их строительство выделили 400 миллионов рублей. А будет переоборудовано за эти три года 2100 машин. В общей сумме на преобразование транспортных средств потратят почти 75 миллион рублей. Топливо из компримированного природного газа является безопасным для природы и человека, оно дешевле бензина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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