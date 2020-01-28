Куда жаловаться на проблемы с автобусами и троллейбусами

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:02:46+03:00

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На этой неделе в администрации Владимира прошла встреча начальника отдела транспорта и связи Юрия Иванова с представителями компаний-перевозчиков, работающих во Владимире. Участвовали и полицейские, в том числе сотрудники ГИБДД. В основном речь шла об участившихся случаях хулиганских выходок - то автобус прямо на улице расстреляют, то стекла троллейбуса на стоянке побьют. Юрий Иванов сказал, что обо всех таких случаях представители транспортных компаний должны немедленно заявлять в полицию, а не думать "Все равно никого не найдут".

Есть и другая сторона медали - некорректное поведение водителей и кондукторов, таких жалоб все больше. Особенно много проблем с новой системой оплаты. То где-то не сработает карта, и кондуктор высадит пассажира, у которого нет мелочи. То автобус или троллейбус сломается, а за возвратом денег пассажирам предлагается ехать в диспетчерскую - то есть потратить на проезд вдвое больше, чем вернут. Плюс очень плохо соблюдается расписание - это уже наблюдение наших читателей. При заявленном интервале движения в 10-15 минут автобуса нужного маршрута приходится ждать минут 25.

Обо всех случаях несоблюдения графика и невежливости кондукторов нужно сразу же сообщать в диспетчерские и городской отдел транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU