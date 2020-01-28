Владимирские спортсмены стали первыми в Сасово
Сборная Владимирской области во втором этапе Кубка России по полиатлону заняла первое место
Сборная Владимирской области по полиатлонуФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:
25 января 2020 года в городе Сасово Рязанской области завершился второй этап кубка России по полиатлону. В общекомандном зачете наша сборная стала первой. Анастасия Суконкина в личном зачете среди женщин завоевала бронзовую медаль. В соревнованиях участвовало более 80 спортсменов из 11 регионов страны. Кроме того, в Сасово проходило первенство ЦФО по полиатлону, в котором спортсмен из Гусь-Хрустального района — Андрей Синёв выиграл серебряную медаль среди юношей 16-17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU