Владимирские спортсмены стали первыми в Сасово

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:58:40+03:00

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25 января 2020 года в городе Сасово Рязанской области завершился второй этап кубка России по полиатлону. В общекомандном зачете наша сборная стала первой. Анастасия Суконкина в личном зачете среди женщин завоевала бронзовую медаль. В соревнованиях участвовало более 80 спортсменов из 11 регионов страны. Кроме того, в Сасово проходило первенство ЦФО по полиатлону, в котором спортсмен из Гусь-Хрустального района — Андрей Синёв выиграл серебряную медаль среди юношей 16-17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU