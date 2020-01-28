2020-01-28T13:11:37+03:00
Происшествия

В Радужном через интернет торговали дипломами и аттестатами

Доступ к этим интернет-магазинам закрыт
Алена Головина
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Прокуратура проверила, как в закрытом городе Радужный исполняется закон по борьбе с распространением запрещенной информации в интернете. В ходе проверки выяснилось, что на нескольких сайтах были размещены предложения о продаже дипломов высших и средних специальных учебных заведений, а также школьных аттестатов за 9 и 11 классы, что запрещено законодательством. По решению Собинского городского суда доступ к указанным интернет-магазинам был закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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