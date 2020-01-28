В Суздальском районе лже-прокурор вымогал деньги у руководителей «управляшек»

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:40:24+03:00

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В Суздальскую межрайонную прокуратуру обратился директор одной из управляющих компаний. Мужчина рассказал, что ему постоянно звонит сотрудник прокуратуры с требованием явиться в надзорное ведомство, захватив с собой две бутылки элитного коньяка. Однако чуть позже «лже-прокурор» попросил вместо алкоголя перевести ему на карту 8 тысяч рублей. В прокуратуре директору УК пояснили, что в районе орудует мошенник, который вымогает у предпринимателей деньги. В отношении телефонного мошенника заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU