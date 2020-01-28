В Покрове в ночь на 29 января временно перекроют движение на трассе М-7

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе М-7 «Волга» в Покрове в ночь на 29 января временно перекроют движение. На 103 километре трассы запланированы работы по монтажу надземных пешеходных переходов.

С 23.00 до 3.00 движение по участку временно ограничат. При этом дорогу полностью закроют для транспорта дважды: с 0.00 до 0.40 и с 2.20 до 3.00. Объезд в сторону Владимира сделают следующим образом: поворот у автостанции в Покрове – улица Октябрьская – улица Герасимова – улица Фейгина. Объезд в сторону Москвы сделают так: поворот на Вольгинский – Перново – Покров (улица Карла Либкнехта, 3-го Интернационала, Больничный проезд).

В ФКУ "Упрадор "Москва - Нижний Новгород" просят водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU