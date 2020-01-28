Коврочанина будут судить за уклонение от службы на протяжении 9 лет

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:24:26+03:00

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Свою первую повестку ковровчанин получил в декабре 2011 года. На медкомиссию он должен был явиться 1 февраля 2012 года, но не пришел, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от службы. С февраля 2012 по май 2019 года ковровчанин скрывался. В июле и октябре 2019 он получил еще две повестки, и в ноябре наконец явился на медкомиссию и был признан годным к службе. Однако теперь на мужчину завели уголовное дело за уклонение от армии без уважительных причин.

ИСТОЧНИК KP.RU