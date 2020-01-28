2020-01-28T12:24:26+03:00
Происшествия

Коврочанина будут судить за уклонение от службы на протяжении 9 лет

За этот период мужчина трижды получал повестки, но в военкомат не являлся
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свою первую повестку ковровчанин получил в декабре 2011 года. На медкомиссию он должен был явиться 1 февраля 2012 года, но не пришел, хотя был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от службы. С февраля 2012 по май 2019 года ковровчанин скрывался. В июле и октябре 2019 он получил еще две повестки, и в ноябре наконец явился на медкомиссию и был признан годным к службе. Однако теперь на мужчину завели уголовное дело за уклонение от армии без уважительных причин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24