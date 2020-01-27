2020-01-27T11:28:19+03:00
Происшествия

Во Владимире пьяный водитель влетел в колледж на иномарке

Вместе с ним в машине было еще двое нетрезвых пассажира
Александр Байков
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Около 07.15 утра 27 января произошло ДТП на улице Большая Нижегородская. По словам очевидцев, черный "Хендай" въехал во внедорожник. От удара внедорожник выехал на встречку и столкнулся с легковушкой. А "Хендай" вылетел прямо к крыльцу Владимирского экономико-технологического колледжа. К счастью у крыльца никого не было, поэтому погибших нет. Пострадали два человека: водитель и пассажир "Хендай". Также очевидцы утверждают, что на момент происшествия водитель "Хендай" был пьяным. Об этом говорят очевидцы и сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. На данный момент подтвердить эту информацию нельзя, так как виновники аварии проходят медицинское освидетельствование.

Кстати, 18 и 19 января ГИБДД проводила проверки нетрезвых водителей во Владимирской области. В начале 2020 года из-за пьяных водителей в ДТП погибло 10 человек, 42 получили травмы. В случае правонарушения, обращайтесь в дежурную группу Госавтоинспекции по номеру телефон: 54-16-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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