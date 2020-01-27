2020-01-27T09:43:13+03:00
Общество

Более 4000 жителей Владимирской области в 2019 году прошли диспансеризацию вечером и в субботу

Это всего лишь два процента от всех, кто принял участие в обследованиях
Алексей СУХОВ
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В 2019 году возможностью пройти диспансеризацию по "семейному графику" – в вечернее время и в субботние дни – воспользовались 4326 жителей Владимирской области. Диспансеризация в нерабочее время была внедрена в прошлом году для удобства пациентов.

Это всего лишь два процента от всех, кто прошел диспансеризацию. В целом обследования у врачей сделали более 208 тысяч жителей Владимирской области. В 2020 году плановые медицинские осмотры в рамках диспансеризации смогут пройти уже 246 тысяч жителей региона, ведь с прошлого года граждане старше 39 лет получили право проходить ее ежегодно. Для остальных возрастных групп прежняя периодичность диспансеризации (раз в три года) сохранится. Таким образом, в 2020 году диспансеризации подлежат жители региона, родившиеся в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 годах, а также все, кто родился в 1980 году и ранее.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, анализ на раннее выявление онкопатологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Более 4000 жителей Владимирской области в 2019 году прошли диспансеризацию вечером и в субботу
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