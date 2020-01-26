Черно-белые проведут свой первый товарищеский матч в этом году 22 февраля
Владимирские футболисты сыграют с ФК "Рязань"
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17 февраля футболисты владимирского "Торпедо" выйдут из отпуска и начнут подготовку к весеннему сезону 2020. Первый тренировочный сбор состоится во Владимире. В феврале и марте пройдут товарищеские матчи. 22 февраля черно-белые сыграют на своем поле с ФК "Рязань", 28 февраля - в Раменском с "Сатурном" и 2 марта - на выезде с ивановским "Текстильщиком".
ИСТОЧНИК KP.RU