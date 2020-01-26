В Коврове конфликт мужчин из-за сигареты закончился убийством

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:45:12+03:00

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Случай произошел в мае 2019 года, в Коврове. Двое мужчин находились на улице и распивали алкоголь. Их разговор перерос в конфликт, когда один отказался угостить другого сигаретой. В ответ обиженный друг нелестным образом высказался о маме знакомого. Ссора переросла в драку, которая закончилась трагически. Ковровчанин, услышавший оскорбления в адрес своей матери, набросился на товарища, повалил его на землю и дважды ударил ножом в шею. Потерпевший скончался. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU