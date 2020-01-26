Муромская администрация хочет выселить из квартиры семью, расплодившую тараканов
Речь идет о муниципальном жилье
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Администрация Мурома обратилась в суд с требованием выселить жильцов из муниципальной квартиры из-за жалоб соседей. Семейство не соблюдает элементарные санитарные нормы, из-за чего в квартире успешно плодятся тараканы, которые разбегаются по всему дому. Глава семьи неоднократно получал предупреждения о возможном выселении в случае, если не наведет порядок в муниципальной квартире. Но он их игнорировал. Теперь ему и его домочадцам возможно придется освободить данную жилплощадь. Правда, администрация обязана предоставить другую.
ИСТОЧНИК KP.RU