В массовом ДТП в Судогодском районе столкнулись 7 машин

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:30:14+03:00

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Сразу две аварии, случившиеся с разницей в несколько минут с участием в общей сложности 7 автомобилей, произошли около деревни Мошок Судогодского района вечером 24 января. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, около 17.30 на 73-м километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем «Шевроле Авео», не справилась с управлением и выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. По ней в тот момент ехала «ГАЗель Некст» под управлением водителя 1982 года рождения. После удара «Шевроле» столкнулось с «Фордом Транзит», которым управлял водитель 1976 года рождения.

Сразу после первого ДТП в этом же месте произошло второе столкновение - водитель грузового «МАНа» 1978 года рождения столкнулся с «Фольксвагеном». Тот в свою очередь влетел в «ГАЗель», а «ГАЗель» - в «Мерседес». Все они были перед теми машинами, что столкнулись ранее.

В результате массового ДТП пострадала автоледи из «Шевроле Авео», ее увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU