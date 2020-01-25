Владимирская чиновница, уволившаяся после скандала со школьным бассейном, стала директором гимназии №3

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:18:32+03:00

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Экс-начальница городского управления образования Татьяна Ковалькова, которая в 2016 году уволилась с поста после скандала, связанного с обнародованием видео с пьяной вечеринкой в школьном бассейне, стала директором гимназии №3. Это - одно из самых престижных учреждений образования Владимира.

Напомним, в соцсетях опубликовали видеоролик, в котором в бассейне школы №42 микрорайона Юрьевец прошла вечеринка для взрослой компании с крепкими напитками. Ролик вызвал бурную реакцию жителей области, после чего Татьяна Ковалькова решила уйти с поста начальника городского управления образования, объяснив это тем, что не хочет "нести ответственность за состояние дел в подведомственных учреждениях".

После увольнения экс-чиновница была была директором СОШ №11 г.Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU