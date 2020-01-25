Сотрудники Росгвардии обезвредили мину в Киржачском районе

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:55:44+03:00

Ее нашли под мостом у деревни Мележи

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Владимирской области поступило сообщение об обнаружении Киржачского района предмета, похожего на мину. Его нашли под мостом у деревни Мележи.

Пока на место не прибыли взрывотехники, опасную территорию оцепили сотрудники полиции.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН осмотрели предмет и установили, что мина может представлять опасность для жизни людей.

Сотрудники Росгвардейцы вывезли опасную находку в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU