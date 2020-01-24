В Муроме выселяют семью, превратившую квартиру в помойку

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:32:49+03:00

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В муниципальной квартире на улице Кооперативной жил пятидесятичетырехлетний отец с двумя сыновьями. Мужчины не следили за своим жильем и буквально превратили его в свалку, кишевшую клопами и тараканами. Уставшие от мусора, вони и такого соседства обратились за помощью в ТСН, а потом и к чиновникам. Несколько раз нехорошую квартиру навещали, а ее обитателей увещевали, но результатов не было. Поскольку муниципальная квартира содержится в ненадлежащем состоянии, а живущая там семья ничего не сделала, чтобы устранить санитарию, представители городской администрации обратились в суд с иском о выселении их из муниципальной квартиры с предоставлением другого помещения. Дело начнут рассматривать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU