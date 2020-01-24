Алексей Слепов удачно провел спринт, но провалился в гонке преследования

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:24:11+03:00

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В словацком городе Брежно прошел второй подряд этап Кубка IBU, на котором выступил владимирский биатлонист Алексей Слепов. В спринтерской гонке спортсмен, представляющий Санкт-Петербург, стал четвертым, ни разу не промахнувшись. Выиграл гонку его более молодой партнер по сборной Семен Сучилов, представляющий Тюмень.

Отличный результат позволял надеяться на успех в гонке преследования. Тем не менее, Алексей Слепов допустил сразу семь промахов и на финише был лишь 19-ым. Семен Сучилов также провел плохую гонку и с восьмью промахами оказался 15-ым. Выиграл гонку преследования один из лидеров сезона в Кубке IBU норвежец Эндре Стренхейм, стартовавший третьим и допустивший два промаха. Лучшим из россиян был стартовавший седьмым Кирилл Стрельцов, выключившийся из борьбы за победу лишь на последнем огневом рубеже. Два промаха на последней стойке не позволили ему навязать борьбу лидерам.

ИСТОЧНИК KP.RU