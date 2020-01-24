Во Владимире День студента отметят на коньках
Завтра, 25 января, в ледовом комплексе "Владимир" ждут и студентов, и Татьян
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В Татьянин день 25 января в 16.00 в ледовом комплексе «Владимир» (проспект Ленина, 79-а) пройдет празднование Дня студента. Вход для всех студентов и Татьян — свободный. Студентам нужно взять с собой студенческий билет или зачетку, а Татьянам - паспорт.
В планах - дискотека на льду под треки DJ koffeemaschinnen, а также интерактивы, конкурсы и подарки. Будут работать фотозоны для любителей селфи.
ИСТОЧНИК KP.RU