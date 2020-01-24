Во Владимирской области сократилось число преступлений

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:55:33+03:00

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По итогам 2019 года общее число преступлений в регионе сократилось на 2,8%. Количество убийств уменьшилось на 18,4%, разбоев – на 26,2%, грабежей – на 15,3%, квартирных краж - на 23%.

По данным пресс-службы УМВД, в 2019 году раскрыли 8790 преступлений, из них – 1799 тяжких и особо тяжких, расследовано 379 преступлений прошлых лет. Кроме того, не допущено преступлений террористического и экстремистского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU