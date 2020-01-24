2020-01-24T14:36:41+03:00
Общество

Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз

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Число активных пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» за 2019 г. выросло в шесть раз и превысило 200 тысяч человек. Рекордным по числу установок инвестиционной платформы стал декабрь: за месяц на мобильный телефон его скачало свыше 100 тысяч человек. Ежемесячный объем сделок, совершенных на платформе, в декабре превысил 200 млрд руб. Общий оборот в приложении с момента его запуска превысил 2 трлн руб.

В 2019 г. команда ВТБ Капитал Инвестиции активно развивала и совершенствовала инвестиционную платформу. Стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение счёта с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами, предоставлена опция по прямому участию в первичных размещениях, появились в доступе ОФЗ-н и 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже. Помимо этого, были созданы дивидендный и купонный календари, усовершенствована работа робосоветника с искусственным интеллектом, который помогает сформировать инвестиционный портфель из акций, облигаций и индексных фондов с учетом инвестиционного профиля клиента. Также был запущен виртуальный советник - чат-бот, который готов помочь с ответом на любые вопросы, возникающие при работе с «ВТБ Мои Инвестиции». Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов.

«Мы и далее будем активно развивать и совершенствовать нашу платформу. Одна из ключевых задач банка – диджитализация сервисов для удобства наших клиентов. Сейчас спрос населения на инвестиционные продукты растет, при этом людям важно получить к ним удобный доступ в режиме онлайн. Мы стремимся удовлетворить этот спрос и быть лучшим партнером на рынке в вопросах сбережений и инвестиций», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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