Про Суздаль выпустили путеводитель с иллюстрациями юных художников
Вышел в свет новый иллюстрированный путеводитель "Суздаль глазами "Новых имён" - 2019. Это вторая книга в серии путеводителей от благотворительного фонда "Новые имена", и выпущена она в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города Суздаль в 2024 году.
Книга является иллюстрированным путеводителем по старинному городу Суздалю, каким его увидели участники авторского литературно-графического проекта. В работе приняли участие 58 человек из различных регионов России, в том числе из Суздаля и других городов Владимирской области. С юными художниками на пленэре работали заслуженные художники России.
С полной версией путеводителя можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU