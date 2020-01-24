Про Суздаль выпустили путеводитель с иллюстрациями юных художников

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:58:27+03:00

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Вышел в свет новый иллюстрированный путеводитель "Суздаль глазами "Новых имён" - 2019. Это вторая книга в серии путеводителей от благотворительного фонда "Новые имена", и выпущена она в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города Суздаль в 2024 году.

Книга является иллюстрированным путеводителем по старинному городу Суздалю, каким его увидели участники авторского литературно-графического проекта. В работе приняли участие 58 человек из различных регионов России, в том числе из Суздаля и других городов Владимирской области. С юными художниками на пленэре работали заслуженные художники России.

С полной версией путеводителя можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU