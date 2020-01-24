Продажа владимирского «Точмаша» в очередной раз не состоялась

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:47:09+03:00

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23 января были подведены итоги конкурса по продаже промышленной площадки владимирского завода «Точмаш» и двухэтажного кафе «Почайка». В обоих случаях конкурс не состоялся, желающих купить завод и кафе не нашлось. Продать промышленную площадку завод не может уже больше года.

После очередной неудачной попытки продать недвижимость, «Точмаш» еще раз выставил на торги кафе «Почайка», снизив цену на 5 миллионов рублей. Теперь она составляет почти 60 миллионов рублей. Выставлять промышленную площадку на улице Северной еще раз завод пока не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU