В Александровском районе днем будут отключать телевидение
Четыре дня здесь будут плановые отключения
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27–30 января в связи с проведением работ на объектах связи телерадиосети России в Александрове состоятся отключения технических средств телерадиовещания, задействованных в трансляции программ каналов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.
Работы будут проводиться 27 января с 10.00 до 16.00, 28-30 января – с 10.00 до 18.00. В зону охвата этой РТС входят город Александров и населённые пункты Александровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU