В Гороховце два брата ради наживы украли крышу

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:21:23+03:00

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В Гороховце будут судить двух братьев 40 и 43 лет за кражу крыши. Как сообщает пресс-служба областной полиции, в октябре прошлого года они в поисках металлолома приехали в одну из деревень Гороховецкого района.

По данным следствия, мужчины знали, что в деревне осенью и зимой никто не проживает. Они забрались на территорию одного из домов и сняли кровельное железо с крыши, после чего сдали похищенное в ближайший пункт приема металлолома. Полученные деньги они разделили между собой и потратили. На следующий день мужчины вновь приехали в деревню и сняли железо с другого дома. Погрузив железо в автомобиль, злоумышленники отправились в пункт приема металла, однако на выезде из деревни их остановили сотрудники полиции. Те осмотрели "Газель", нашли листы железа и отвезли в участок. Братья не препирались и сразу сознались в краже.

Сумма общего материального ущерба, причиненного владельцам домов, составила около 16 тысяч рублей и частично была возмещена. Всего ими было похищено около 200 листов кровельного железа.

ИСТОЧНИК KP.RU