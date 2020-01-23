2020-01-23T17:48:49+03:00
Происшествия

Рабочий струнинского предприятия, упавший с четырехметровой высоты, стал инвалидом

Несчастный случай на производстве пытались скрыть
Алена Головина
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Местный житель работал на деревообрабатывающем предприятии в должности слесаря-ремонтника. 30 сентября 2019 года мужчина осуществлял ремонт автоматических работ и упал с 4-метровой высоты. Он получил серьезную травму. В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина не проходил инструктаж по технике безопасности и не был обеспечен страховочным средствами. Кроме того, на предприятии пытались скрыть этот несчастный случай. 40-летний пострадавший сейчас проходит лечение. В ближайшее время он получит инвалидность. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рабочий струнинского предприятия, упавший с четырехметровой высоты, стал инвалидом
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