Владимирцев приглашают на конкурс масленичных кукол

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:37:31+03:00

В 2020 году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта

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Администрация Ленинского района города Владимира приглашает предприятия, организации и жителей города поучаствовать в юбилейном конкурсе масленичных кукол «Славная Масленица», посвященном 1030-летию города Владимира. Уже традиционными стали номинации: «Творческие работы малых форм» (кукла не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».

Рекомендуется изготовление куклы с использованием элементов различных исторических эпох, событий и культурного наследия («белокаменное зодчество», «владимирская гладь», «золотное шитье», «владимирские узоры», лоскутное шитье).

Все работы выставят 1 марта в сквере у здания Областного суда (ул. Разина, д.22б). В этот же день наградят победителей и участников.

Прием заявок - до 24 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Славная Масленица»).

Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82.

ИСТОЧНИК KP.RU