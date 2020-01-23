2020-01-23T17:37:31+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на конкурс масленичных кукол

В 2020 году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 1 марта
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Ленинского района города Владимира приглашает предприятия, организации и жителей города поучаствовать в юбилейном конкурсе масленичных кукол «Славная Масленица», посвященном 1030-летию города Владимира. Уже традиционными стали номинации: «Творческие работы малых форм» (кукла не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».

Рекомендуется изготовление куклы с использованием элементов различных исторических эпох, событий и культурного наследия («белокаменное зодчество», «владимирская гладь», «золотное шитье», «владимирские узоры», лоскутное шитье).

Все работы выставят 1 марта в сквере у здания Областного суда (ул. Разина, д.22б). В этот же день наградят победителей и участников.

Прием заявок - до 24 февраля 2020 года по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Славная Масленица»).

Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочий струнинского предприятия, упавший с четырехметровой высоты, стал инвалидом
Владимирцев приглашают на конкурс масленичных кукол
Владимирские школы нарушают правила хранения отработанных люминесцентных ламп
Разъяснения от АО «Газпром газораспределение Владимир» в связи со случаями введения в заблуждение потребителей газа
Владимирские военнослужащие продали прицелы со склада на 7,7 миллионов рублей
Москвич попросил жену и дочь дать взятку сотруднику владимирской колонии, а их в итоге тоже посадили
Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах
Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетил экс-президент Швейцарии
В Гороховце откроется выставка, посвященнная балерине Людмиле Семеновой
Во Владимире откроют новую театральную студию для подростков
Нетрезвый владимирец зарезал приятеля
В 2020 году во Владимирской области 300 молодых мам смогут поменять профессию
Во Владимирской области Роспотребнадзор требует закрыть 10 сайтов, торгующих снюсом
Застройщики хотят увеличить высоту будущего дома на улице Гороховой
Во Владимире наградили полицейского за спасение двух детей из огня