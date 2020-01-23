Владимирские школы нарушают правила хранения отработанных люминесцентных ламп

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:38:59+03:00

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Сотрудники надзорного ведомства проверили, как образовательные учреждения хранят использованные ртутные лампы. Оказалось, что в ряде владимирских школ это делают с нарушениями. В 73 гимназии отработанные люминесцентные лампы хранят в открытых картонных коробках, а не в специальных контейнерах. И в таком виде их складируют на стеллажах. Подобные нарушения были выявлены и в других учебных заведениях Владимира. 9 директоров школ получили представления от прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU