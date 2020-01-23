Разъяснения от АО «Газпром газораспределение Владимир» в связи со случаями введения в заблуждение потребителей газа

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:40:10+03:00

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В адрес компании «Газпром газораспределение Владимир» поступают обращения граждан о неизвестных лицах, представляющихся сотрудниками «горгаза» или других фирм с созвучными наименованиями, которые пытаются ввести в заблуждение потребителей газа по поводу предусмотренных законодательством штрафных санкций для тех, кто не установил «сигнализаторы» утечки газа, и предлагают приобрести их. Кроме того, жителям многоквартирных домов навязываются услуги по установке приборов учета газа, а также по техническому обслуживанию газового оборудования.

Компания «Газпром газораспределение Владимир» напоминает, что оснащение газифицированных квартир и домовладений системами контроля загазованности не является для граждан обязательным и осуществляется только по их желанию (кроме случаев переустройства сетей или нового строительства). Штрафы за отсутствие данных приборов законодательством не предусмотрены.

Также газовая компания информирует, что установка приборов учета потребления газа для абонентов, использующих только газовую плиту для приготовления пищи, по закону не обязательна. Приборы учета необходимы только при наличии отопительного газового оборудования, потребляющего 2 и более куб. м газа в час. Кроме того, газовые счетчики являются элементом единой системы газоснабжения. Любое несанкционированное вмешательство в ее функционирование некомпетентными специалистами может привести к сбою в ее работе, в том числе к несчастным случаям.

«Газпром газораспределение Владимир» напоминает, что техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования осуществляются только на основании договора, заключенного между собственником (пользователем) газового оборудования и специализированной организацией. На сегодняшний день подавляющее большинство потребителей газа во Владимирской области имеют заключенные договоры на проведение технического обслуживания и ремонта газового оборудования с наиболее крупной из специализированных организаций региона - компанией «Газпром газораспределение Владимир».

В случае, если у абонента есть такой договор, сотрудники компании могут прийти к нему либо для проведения планового технического обслуживания газового оборудования, либо, по его заявке, для проведения аварийных или ремонтных работ. Графики технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования по каждому муниципальному образованию размещены на официальном сайте «Газпром газораспределение Владимир» (www.vladoblgaz.ru). Объявления о предстоящих плановых проверках вывешиваются на стендах подъездов домов за несколько дней до техобслуживания. Проводящие его специалисты, обязаны иметь удостоверение установленного образца и быть одетыми в форму с логотипом компании, а по окончании обслуживания - выдать заказчику акт выполненных работ.

Расчеты на месте не производятся. Оплата оказанных услуг осуществляется по выставляемым квитанциям через банки, на почте или же в кассах филиалов и районных эксплуатационных газовых служб, центров обслуживания клиентов АО «Газпром газораспределение Владимир». Оплату также можно произвести через сервис «Личный кабинет» на сайте компании (www.vladoblgaz.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU