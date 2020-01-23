2020-01-23T10:59:27+03:00
Происшествия

19-летний гусевчанин угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома

Парень был пьян и доехать до дома не смог — он перевернулся
Алена Головина
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Об угоне автомобиля «ВАЗ-2114» в полицию заявил житель одной из деревень Гусь-Хрустального района. Оперативники нашли машину в лесу. А потом задержали и угонщика. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, им оказался 19-летний местный парень. На момент кражи, он был пьян. Молодой человек объяснил, что угнал авто, чтобы быстрее добраться до дома, но не смог. Он не справился с управлением. На огромной скорости он вылетел в кювет. Однако после аварии гусевчанин не сразу оставил место ДТП. Он залез в бардачок и украл оттуда кошелек с 8 тысячами рублями. За угон и кражу ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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