19-летний гусевчанин угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:59:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Об угоне автомобиля «ВАЗ-2114» в полицию заявил житель одной из деревень Гусь-Хрустального района. Оперативники нашли машину в лесу. А потом задержали и угонщика. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, им оказался 19-летний местный парень. На момент кражи, он был пьян. Молодой человек объяснил, что угнал авто, чтобы быстрее добраться до дома, но не смог. Он не справился с управлением. На огромной скорости он вылетел в кювет. Однако после аварии гусевчанин не сразу оставил место ДТП. Он залез в бардачок и украл оттуда кошелек с 8 тысячами рублями. За угон и кражу ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU