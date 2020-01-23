2020-01-23T10:26:30+03:00
Происшествия

За незаконную организацию игорного бизнеса владимирцы отделались «условкой» и штрафами

Фрунзенский районный суд вынес приговор трем жителям Владимира
Алена Головина
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С ноября 2017 по июнь 2018 года трое местных жителей открыли несколько точек для игры в азартные игры. За полгода двое мужчин и одна женщина заработали на этом 950 тысяч рублей. За организацию незаконной игорной деятельности Фрунзенский районный суд назначил двум владимирцам штрафы по 200 и 250 тысяч рублей, а их сообщнице - условный срок на 1 год 4 месяц и штраф в размере 43 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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