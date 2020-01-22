Под Карабаново поезд сбил пенсионерку

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:55:37+03:00

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Трагедия произошла под Александровом, в районе железнодорожной станции Карабаново. Как рассказали в пресс-службе Северного линейного управления МВД России на транспорте, семидесятисемилетняя местная жительница решила перебраться напрямую через железную дорогу и не заметила приближающийся поезд. Затормозить машинист не успел, и сбитая поездом пенсионерка от полученных травм скончалась. Сейчас транспортные полицейские уточняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка. В транспортной полиции напоминают, переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно. Поезд, движущийся со скоростью 80–100 километров в час, невозможно остановить мгновенно – даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции он проедет около километра.

ИСТОЧНИК KP.RU