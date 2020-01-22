Руководитель Муромской фирмы второй раз пойдет под суд за невыплату заработной платы

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Москвич в 2018 году был единственным учредителем муромской фирмы «Ринофарм» и, хотя формально назначил родственника на должность генерального директора, лично руководил предприятием, распоряжался его имуществом и деньгами. С июня по октябрь 2018 года он нескольким работникам не выплачивал зарплату, задолжав в общей сложности 120 тысяч рублей. Во время следствия он признал вину и возместил задолженность, и в апреле прошлого года уголовное дело было направлено в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела в отношении руководителя коммерческого предприятия. Мировой судья удовлетворил ходатайство следствия и за допущенные нарушения трудовых прав работников оштрафовал учредителя на пятнадцать тысяч рублей. Однако бизнесмен так и не заплатил его, объяснив, что денег у него не было. Теперь в отношении него вновь возбуждено уголовное дело и он вновь предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU