2020-01-22T16:23:57+03:00
Происшествия

Владимирец заплатит штраф за покупку наркотиков

И еще он получил условный срок
Ирина Мальцева
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Житель Владимира, уже состоявший на учете в наркодиспансере, попался на покупке крупной партии запрещенных веществ. В интернете он нашел продавцов отравы, договорился о покупке, перевел деньги и получил координаты тайника. В укромном уголке он отыскал «закладку», забрал сверток с наркотиками и кинул в сумку. Там его и нашли во время обыска сотрудники полиции. По приговору Октябрьского районного суда за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере владимирец получил три года условно и штраф – сорок тысяч рублей. Его обязали найти работу и не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обжаловать приговор горожанин не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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